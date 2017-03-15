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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о поставках железной руды из России на временно оккупированные территории Донбасса и заявил, что не знает о поставках украинского угля из неконтролируемой части ОРДЛО в РФ. Об этом он сказал журналистам в Москве.

«Я не располагаю информацией - это все-таки вопрос экономический», - сказал Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о начале поставок угля из ОРДЛО в РФ, о чем заявил глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, поддерживают ли власти РФ такие действия, он сказал: «Кремль, руководствуясь гуманитарными соображениями, прилагает усилия, для того чтобы облегчить ситуацию и страдания людей, которые находятся в очажном регионе Украины, отрезанном от жизни во всех смыслах».

При этом он опроверг сообщения российских СМИ о том, что руководство РФ рекомендует российским компаниям «Металлоинвест» и «Северсталь» начать поставки железной руды на оккупированный Донбасс. «Неправда», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, вчера, 14 марта, глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил о начале поставок угля в Российскую Федерацию. 
ForUm

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