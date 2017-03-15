Проникновение органов правопорядка в стены Верховной Рады иначе как с целью отчета перед парламентом, является большой опасностью. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе брифинга в парламенте заявила вице-спикер ВРУ Оксана Сыроид.

В частности, по ее словам, это грозит опасностью уничтожения демократии. «Мне страшно думать, что люди, которые организовывали это, осознавали это. Мне страшно думать, что эти люди планировали эти действия. Мне страшно думать, что они планируют это дальше. И именно поэтому хочется предостеречь всех, кто так точно, как два дня назад использовал органы правопорядка для того, чтобы применить силу против мирных протестующих, так же точно сегодня применил фактически силу органов правопорядка для того, чтобы пренебречь парламентом», - заявила Сыроид.

По ее мнению, «нужно немедленно встречаться для обсуждения этого».

«Мы не можем допустить путча. Мы не можем допустить утверждения полицейского государства и уничтожения демократии в Украине», – резюмировала она.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 15 марта, вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла утреннее заседание парламента из-за того, что в сессионный зал пришли бойцы Национальной гвардии и сотрудники Национальной полиции.

Однако после этого правоохранители рассказали с трибуны о вчерашнем конфликте с активистами блокады Донбасса, в котором участвовал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк.

Позже Сыроид обратилась в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой расследовать сегодняшние события в сессионном зале Верховной Рады.