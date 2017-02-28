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Крым превратился в «серую зону» незаконности, террора и репрессий, поэтому представителям международных организаций, включая ООН, Совет Европы и ОБСЕ необходимо предоставить постоянный доступ на оккупированный полуостров для мониторинга ситуации с правами человека.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время выступления на Сегменте высокого уровня 34 сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, сообщает Укринформ.

«Моя страна переживает прямую военную агрессию с незаконной оккупацией Крыма и части Донбасса Российской Федерацией. На сегодняшний день 10 тысяч человек убиты и более 22 тысяч ранены на Донбассе, и Крым превратился в «серую зону» с незаконностью, террором и репрессиями», - сказал Климкин.

Он отметил, что оккупанты систематически нарушают права человека, пытаясь уничтожить идентичность украинцев и крымских татар.

«Представителям международных организаций, включая ООН, Совет Европы и ОБСЕ, должен быть предоставлен постоянный доступ на Крымский полуостров с целью мониторинга ситуации с правами человека, а также для принуждения оккупационной власти к уважению ее обязательств в рамках международного права», - заявил глава МИД.

 
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