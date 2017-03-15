Глава парламента Андрей Парубий собирает на заседание глав парламентских фракций.
Об этом, передает корреспондент ForUm’а, журналистам в кулуарах парламента заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
«На 13:00 глава парламента Андрей Парубий созывает заседание руководителей фракций… мы считаем, что ситуация в стране сегодня настолько сложная, настолько угрожающая, что решения должны приниматься на другом уровне», - заявил Ляшко.
После чего обратился к Президенту Украины Петру Порошенко «немедленно собрать заседание СНБО при участии лидеров фракций и публично обсудить вопросы, которые встали перед страной».
«Мы считаем, что завтра нужно провести закрытое заседание парламента при участии руководителей правительства, Президента, силовиков. Чтобы они четко проинформировали о ситуации, которая происходит на востоке. Какие угрозы, какая ситуация, какие вызовы стоят перед страной», - заявил он.
Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 15 марта, вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла утреннее заседание парламента из-за того, что в сессионный зал пришли бойцы Национальной гвардии и сотрудники Национальной полиции.
Однако после этого правоохранители рассказали с трибуны о вчерашнем конфликте с активистами блокады Донбасса, в котором участвовал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк.
Позже Сыроид обратилась в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой расследовать сегодняшние события в сессионном зале Верховной Рады.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время