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Глава парламента Андрей Парубий собирает на заседание глав парламентских фракций.

Об этом, передает корреспондент ForUm’а, журналистам в кулуарах парламента заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

«На 13:00 глава парламента Андрей Парубий созывает заседание руководителей фракций… мы считаем, что ситуация в стране сегодня настолько сложная, настолько угрожающая, что решения должны приниматься на другом уровне», - заявил Ляшко.

После чего обратился к Президенту Украины Петру Порошенко «немедленно собрать заседание СНБО при участии лидеров фракций и публично обсудить вопросы, которые встали перед страной».

«Мы считаем, что завтра нужно провести закрытое заседание парламента при участии руководителей правительства, Президента, силовиков. Чтобы они четко проинформировали о ситуации, которая происходит на востоке. Какие угрозы, какая ситуация, какие вызовы стоят перед страной», - заявил он.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 15 марта, вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла утреннее заседание парламента из-за того, что в сессионный зал пришли бойцы Национальной гвардии и сотрудники Национальной полиции.

Однако после этого правоохранители рассказали с трибуны о вчерашнем конфликте с активистами блокады Донбасса, в котором участвовал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. 

Позже Сыроид обратилась в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой расследовать сегодняшние события в сессионном зале Верховной Рады.
Мария Пастернак, ForUm

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