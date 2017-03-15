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Штаб блокады оккупированных районов Донбасса приветствует решение Совета национального совета безопасности и обороны Украины ввести ограничения на торговлю с оккупированными территориями.

Соответствующее заявление опубликовано на странице штаба в Facebook.

«Насколько это намерение превратится в серьезные решения, мы увидим после подписания Петром Порошенко решения СНБО», - отмечается в нем.

«Жаль, что высшие государственные институты начали принимать решения только на 59 день блокады. Но всегда лучше поздно, чем никогда», – резюмировали в штабе.

Напомним, в среду, 15 марта, во время экстренного заседания СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.

Все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения, должны быть перекрыты до 13:00.
ForUm

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