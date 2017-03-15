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Стоимость захваченных на оккупированной территории Донбасса предприятий равняется миллиардам долларов. Об этом, выступая на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны, заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Предварительно стоимость отобранных активов равняется миллиардам долларов. Часть владельцев, следует отдать им должное, свернула производство. А те, кто ее продолжает, конечно же, пусть и не рассчитывают на реализацию товаров как в Украине, так и любой стране мира», – отметил он.

По словам Презижента, «благодаря совместным усилиям блокадников и террористов Украина потеряла свои предприятия». «И это, к сожалению, создало совершенно новую реальность», – подытожил он.

Напомним, 1 марта в связи с блокадой ОРДЛО самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» ввели так называемое «внешнее управление» на всех работающих на оккупированных территориях украинских предприятиях.

Глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».

Позже «ДНР» обнародовала список предприятий и компаний, в которых ввела временную администрацию.
ForUm

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