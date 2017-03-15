Все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения, будут перекрыты Национальной полицией и Национальной гвардией сегодня до 13:00.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии для прессы, сообщает пресс-служба СНБО.

«Во исполнение решения СНБО силами Национальной полиции и Национальной гвардии сегодня до 13:00 для любых грузовых перевозок все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения, будут перекрыты», - сказал он.

По его словам, в зоне проведения АТО не будет допущено никаких провокаций или диверсионной деятельности, которые наносят ущерб безопасности страны. «Министерство внутренних дел, СБУ будут привлекать общественность на помощь, но это касается не судимых, не провокаторов, а тех, кто реально хочет помочь государству, обеспечить полный контроль за выполнением решения СНБО», - отметил Турчинов.

Напомним, в среду, 15 марта, во время экстренного заседания СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.