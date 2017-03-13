Участники торговой блокады оккупированного Донбасса заявляют, что редут на станции Кривой Торец разогнали силовики. Соответствующее заявление опубликовано на странице штаба в Facebook.
«Информация о силовом разгоне подтвердилась. Сейчас редут на Кривом Торце захвачен силами СБУ и спецподразделением полиции «Корд», - говорится в заявлении.
«Штаб принимает меры для обороны других редут и освобождение незаконно арестованных», - добавили блокадники.
Как сообщал ForUm, 12 марта в зоне проведения антитеррористической операции для обеспечения безопасности граждан из-за угрозы проведения террористических актов были введены дополнительные ограничения.
Ранее полиция Луганской и Донецкой областей перешла на усиленный вариант несения службы.
Начальник Главного управления Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил о распространении письма якобы от его имени заместителям начальников отделов и отделений полиции о задержании участников блокады ОРДЛО.
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