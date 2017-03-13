также в разделеОбщество
Люксембург выделит Украине на гуманитарные проекты €500 тысяч 6
Насиров не будет просить друзей внести за него залог 9
Зубко: Опасные работы на шахте «Степная» проводились без разрешения 7
Илон Маск готов помочь Украине с энергоэффективностью 26
Авдеевке дали свет 13
Аброськин заявил о фейковом письме о разгоне блокады ОРДЛО 25
Штаб изменит механизм пропуска волонтеров в зону АТО 15
Суд оставил Насирова под стражей 40
МИД требует освободить задержанных в Крыму правозащитников 12
ФСБ задержала на границе с Крымом двух правозащитников 28
В Кропивницком психбольной пытался взорвать многоэтажку 25
Букмекеры назвали победителя «Евровидения-2017» 187
ЕС еще на полгода продлил санкции против РФ 177
Суд не разрешил Насирову выйти из стеклянного бокса 81
Захарченко решил установить «госграницу ДНР» 586
Полиция: Ограничений на въезд волонтеров в зону АТО нет 32
В Авдеевке начали ремонтировать поврежденные ЛЭП 25
Немецкая авиакомпания начинает полеты из США в Киев 40

Участники торговой блокады оккупированного Донбасса заявляют, что редут на станции  Кривой Торец разогнали силовики. Соответствующее заявление опубликовано на странице штаба в Facebook.

«Информация о силовом разгоне подтвердилась. Сейчас редут на Кривом Торце захвачен силами СБУ и спецподразделением полиции «Корд», - говорится в заявлении.

«Штаб принимает меры для обороны других редут и освобождение незаконно арестованных», - добавили блокадники.

Как сообщал ForUm, 12 марта в зоне проведения антитеррористической операции для обеспечения безопасности граждан из-за угрозы проведения террористических актов были введены дополнительные ограничения.

Ранее полиция Луганской и Донецкой областей перешла на усиленный вариант несения службы. 

Начальник Главного управления Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил о распространении письма якобы от его имени заместителям начальников отделов и отделений полиции о задержании участников блокады ОРДЛО.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года