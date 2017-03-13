Начальник Главного управления Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил о распространении письма якобы от его имени заместителям начальников отделов и отделений полиции о задержании участников блокады ОРДЛО.

Об этом он написал в Facebook.

«После неудачной подделки письма председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского для привлечения к себе внимания решили подделать «приказ Аброськина», - заявил начальник облглавка полиции.

При этом в Штабе блокады утверждают, что письмо настоящее.

«Новоиспеченный заместитель председателя Нацполиции Аброськин подписал приказ о силовом разгоне блокады торговли на крови. До 20 марта – участников блокады планируют взять под стражу. Более того, Аброськин санкционировал применение оружия против блокировщиков... Полиция заявила, что это – фейк. Но волонтеров задерживают на всех блокпостах, спецгруппа СБУ ведет обыск на Кривом Торце, спецназ полиции пытался устроить тоже самое в Бахмуте, поэтому – не верим!» - заявили в штабе.

Как сообщал ForUm, 12 марта в зоне проведения антитеррористической операции для обеспечения безопасности граждан из-за угрозы проведения террористических актов были введены дополнительные ограничения.

Ранее полиция Луганской и Донецкой областей перешла на усиленный вариант несения службы.