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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман совершит официальный визит в Израиль в мае текущего года.  Об этом, как сообщает пресс-служба Кабмина, шла речь в телефонном разговоре премьер-министров Украины и Израиля Владимира Гройсмана и Биньямина Нетаньяху.

«Стороны достигли договоренности о проведении в мае текущего года официального визита премьер-министра Украины в Израиль», - отмечается в сообщении.

Также Гройсман и Нетаньяху договорились до конца года завершить переговоры по Соглашению о зоне свободной торговли между странами.   

«Премьер-министры договорились завершить к концу 2017 переговорный процесс по заключению Соглашения о свободной торговле между Кабинетом Министров Украины и правительством Государства Израиль», - говорится в сообщении.

Во время беседы были обсуждены первоочередные вопросы двусторонних отношений, в частности в торгово-экономической сфере, в области науки и техники, образования и культуры.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 24 декабря 2016 года объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль.

Отмена визита связана с ситуацией вокруг голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включительно с Украиной, проголосовали за резолюцию, и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

В резолюции отмечается, что политика Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и строительства в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и представляет преграду для израильско-палестинского урегулирования.

Израильская сторона сразу довольно негативно отреагировала на результаты этого голосования.
ForUm

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