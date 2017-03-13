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Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко получила повестку в Генпрокуратуру по делу о ратификации соглашения о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе, подписанного 21 апреля 2010 года тогдашними президентами Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым (так называемые «харьковские соглашения»).

Об этом она сообщила в Facebook.

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«Проводить следственные действия – это такая работа прокуроров. Мне он тоже прислали очередную повестку – в деле ратификации соглашения о черноморском флоте РФ – и я так рада, дай Бог, чтобы следствие установило все нюансы этого позорного дела», - написала Геращенко.

Она пообещала рассказать «все, что вспомнит о том позорном заседании ВР». 
ForUm

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