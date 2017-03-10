Штаб блокады оккупированной территории Донбасса поставил ультиматум Кабинету Министров с требованием закрыть все отделения «Сбербанка» в Украине из-за обслуживания клиентов по «паспортам» самопровозглашенных «Л/ДНР». Об этом во время пресс-конференции заявил начальник штаба блокады Анатолий Виногродский.

«Мы даем две недели вкладчикам «Сбербанка» России на то, чтобы он забрали оттуда средства. Через две недели, если правительство не удосужится закрыть это предприятие, мы его закроем сами по всем отделениям, которые существуют в Украине», - заявил Виногродский, сообщает 112 Украина.

Участники блокады обратились к премьер-министру, министру МВД и генпрокурору с требованием проконтролировать, «чтобы средства из этого банка не ушли в страну-агрессор».

В то же время Виногродский отказался уточнить, каким именно образом будут закрывать отделения банка. «Мы не рассказываем о тех мероприятиях, которые будем проводить. Есть заявление «Сбербанка», что они будут проводить обслуживание клиентов с паспортами «ДНР» и «ЛНР», для нас этого достаточно», - сказал он.

Напомним, «Сбербанк России» с 7 марта приступил к обслуживанию лиц с «паспортами» «ДНР» и «ЛНР».

В НБУ заявили, что в ответ на это будут инициировать санкции к дочке российского «Сбербанка» в Украине.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что «Сбербанк России» финансирует членов незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР».

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что Кабинет Министров Украины готов принять все зависящие от него решения в отношении работающего в Украине банка «Сбербанк России» в случае, если подтвердиться информация о финансировании через этот банк «Л/ДНР».