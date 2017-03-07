В случае подтверждения информации о том, что «Сбербанк России» начал осуществлять обслуживание лиц-владельцев паспортов непризнанных «Л/ДНР», Национальный банк Украины будет инициировать санкции в отношении его украинской «дочки».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«В случае подтверждения этой информации, НБУ будет инициировать перед СНБО вопрос о применении санкций к дочернему банку «Сбербанка России» в Украине - ОАО «Сбербанк», - говорится в сообщении.

В НБУ напоминают, что в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О санкциях», решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБО и вводятся в действие указом Президента Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Сбербанк» России приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта граждан «ДНР» и «ЛНР».