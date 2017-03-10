Кабинет Министров Украины готов принять все зависящие от него решения в отношении работающего в Украине банка «Сбербанк России» в случае, если подтвердиться информация о финансировании через этот банк самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», признанных террористическими организациями.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

«Я разговаривал с Президентом и главой НБУ. Работа (по проверке информации. – Ред.) ведется. Если подтвердится, то НБУ и СНБО примут все решения, и они будут адекватными. То, что нужно будет от правительства, – тут мы все едины, мы отреагируем на эти вещи», – заверил Гройсман, сообщает УНИАН.

Ранее во время заседания правительства министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что «Сбербанк России» финансирует членов незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, «Сбербанк» России с 7 марта приступил к обслуживанию лиц с «паспортами» «ДНР» и «ЛНР».

В НБУ заявили, что в ответ на это будут инициировать санкции к дочке российского «Сбербанка» в Украине.