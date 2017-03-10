также в разделеЭкономика
Кабмин отменил около 100 регуляторных актов, мешавших бизнесу 91
ДТЭК остановил шахты на оккупированном Донбассе 73
Инфляция в Украине ускорилась до 14,2% 248
Совет директоров МВФ рассмотрит украинский вопрос 20 марта 46
В Минфине сообщили, когда опубликуют текст меморандума с МВФ 50
Сенат Канады поддержал соглашение о ЗСТ с Украиной 40
Исполнительная служба разблокировала счета «Львовугля» 72
РосСМИ: Ситуация на «национализированных» предприятиях в ОРДЛО критическая 233
Украина – на 24-м месте в рейтинге самых дешевых стран 117
Гройсман: Из-за блокады Украина ежемесячно теряет 2-4 миллиарда 86
У Ахметова принудительно выкупают предприятия в Крыму 145
НБУ готов инициировать санкции против «Сбербанка» 118
Экс-судья международного трибунала: РФ не выполнит решение суда ООН 97
Украинским ТЭС хватит антрацита еще на 30-35 дней 75
СМИ: Из-за дефицита вагонов Украина в 2016 году не выплавила 3 миллиона тонн стали 90
«Газпром» блокирует соединение украинской и польской ГТС 143
Украина – в тройке крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС 96
«Укртрансгаз» ограничил поставки газа трем химзаводам Фирташа 108

Кабинет Министров Украины готов принять все зависящие от него решения в отношении работающего в Украине банка «Сбербанк России» в случае, если подтвердиться информация о финансировании через этот банк самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», признанных террористическими организациями.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

«Я разговаривал с Президентом и главой НБУ. Работа (по проверке информации. – Ред.) ведется. Если подтвердится, то НБУ и СНБО примут все решения, и они будут адекватными. То, что нужно будет от правительства, – тут мы все едины, мы отреагируем на эти вещи», – заверил Гройсман, сообщает УНИАН.

Ранее во время заседания правительства министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что «Сбербанк России» финансирует членов незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, «Сбербанк» России с 7 марта приступил к обслуживанию лиц с «паспортами» «ДНР» и «ЛНР». 

В НБУ заявили, что в ответ на это будут инициировать санкции к дочке российского «Сбербанка» в Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

73
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года