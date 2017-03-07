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«Сбербанк» России приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта граждан «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«С момента подписания указа президента РФ о признании паспортов «ДНР» и «ЛНР» «Сбербанку» потребовалось время для организации приема в качестве документа удостоверяющего личность новых видов паспортов. На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами «ДНР» и «ЛНР», во всех филиалах банка», - сказали в пресс-службе.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что банки ​не признают паспорта, выданные в «ДНР» и «ЛНР», несмотря на указ президента РФ Владимира Путина о их признании в России.

18 февраля президент РФ Владимир  Путин подписал указ о признании на территории России  документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

В тексте указа отмечается, что эти меры действуют «временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений».


 
ForUm

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