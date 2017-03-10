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«Сбербанк России» финансирует членов незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР», заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время заседания правительства. 

«Я прошу, чтобы члены правительства обсудили вопрос введения санкций в отношении этого банка, который, по моему мнению, уже после указаний Путина принял решение о признании «документов» «ЛНР/ДНР», и таким образом этот банк работает в Украине, финансирует, по сути, боевиков, зарабатывает деньги в Украине и эти доходы инвестирует в сепаратистские «республики», - заявил министр.

Аваков потребовал, что Кабмин обратился к НБУ, СНБО по безотлагательному рассмотрению этого вопроса и введению санкций в отношении «Сбербанка» России.

Премье-министр Гройсман в свою очередь отметил, что СНБО, НБУ и Президент быстро отреагируют на эту ситуацию. 

Напомним, «Сбербанк» России с 7 марта приступил к обслуживанию лиц с «паспортами» «ДНР» и «ЛНР». 

В НБУ заявили, что в ответ на это будут инициировать санкции к дочке российского «Сбербанка» в Украине.

 
ForUm

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