«Сбербанк России» финансирует членов незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР», заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время заседания правительства.

«Я прошу, чтобы члены правительства обсудили вопрос введения санкций в отношении этого банка, который, по моему мнению, уже после указаний Путина принял решение о признании «документов» «ЛНР/ДНР», и таким образом этот банк работает в Украине, финансирует, по сути, боевиков, зарабатывает деньги в Украине и эти доходы инвестирует в сепаратистские «республики», - заявил министр.

Аваков потребовал, что Кабмин обратился к НБУ, СНБО по безотлагательному рассмотрению этого вопроса и введению санкций в отношении «Сбербанка» России.

Премье-министр Гройсман в свою очередь отметил, что СНБО, НБУ и Президент быстро отреагируют на эту ситуацию.

Напомним, «Сбербанк» России с 7 марта приступил к обслуживанию лиц с «паспортами» «ДНР» и «ЛНР».

В НБУ заявили, что в ответ на это будут инициировать санкции к дочке российского «Сбербанка» в Украине.