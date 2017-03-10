Энергетический холдинг «ДТЭК Энерго» остановил почти все угольные шахты на оккупированной территории Донбасса из-за транспортной блокады, сообщает LIGA.net со ссылкой на Reuters.

На вопрос о состоянии шахты «Комсомолец Донбасса» пресс-служба «ДТЭК Энерго» ответила: «Она в режиме простоя. Но контролируется нами. «Ровенькиантрацит» и «Свердловскантрацит» тоже в простое».

На вопрос о причине простоя, сотрудник пресс-службы ответила: «А грузить куда?».

Эти три шахты в 2016 году обеспечили 9 млн тонн угля, или более трети добычи холдинга, контролируемого бизнесменом Ринатом Ахметовым. Антрацит в основном используется на тепловых электростанциях холдинга.

Как ранее сообщал ForUm, 1 марта самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» начали вводить так называемое «внешнее управление» на всех работающих на оккупированных территориях украинских предприятиях.

Глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».

Позже «ДНР» обнародовала список предприятий и компаний, в которых ввела временную администрацию.