В Черногории пророссийские политики, которых ранее обвинили в организации попытки переворота, планируют провести незаконный референдум по вопросу присоединения страны к НАТО. Об этом сообщает Financial Times.

Депутат Милан Кнежевич заявил, что оппозиция намерена организовать консультативный референдум, который «покажет, что большинство против НАТО».

Лидеры ЕС обеспокоены попытками Москвы установить свой контроль в Черногории и отвернуть страну от западного курса, передает Лига.net.

Власти Черногории заявляют, что у них есть доказательства, что российские «националистические структуры», в том числе власти, управляли попыткой организовать в октябре прошлого года уличные столкновения, штурм парламента и убийство бывшего премьер-министра Мило Джукановича.

«Требования депутатов напоминают практику использования незаконных референдумов пророссийскими сепаратистами три года назад в Крыму и на востоке Украины для подрыва суверенитета страны», - заключает Financial Times.



Как известно, 16 октября 2016 года в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии, которых черногорские силовики обвиняют в подготовке вооруженных нападений на госучреждения, полицейские участки и чиновников после завершения голосования на парламентских выборах.

10 ноября премьер Черногории Мило Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в непосредственной причастности к сценарию заговора относительно силовой смены правительства в стране и его убийства в день выборов.

15 февраля 2017 года по просьбе Генеральной прокуратуры Черногории парламент проголосовал за лишение иммунитета лидеров оппозиции - руководителя пророссийского Демократического фронта Андрея Мандича и его союзника Милана Кнезевича. Генпрокуратура подозревает депутатов в организации и подготовке преступных действий, которые угрожают конституционному строю и безопасности Черногории.