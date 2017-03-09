Текст меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом будет опубликован после заседания совета директоров МВФ, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Министерство финансов в пределах своей компетенции сообщает, что текст Меморандума о сотрудничестве с международным валютным фондом публикуется по стандартной процедуре после заседания совета директоров МВФ», – говорится в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что дата заседания совета директоров МВФ о выделении Украине очередного транша будет назначена в ближайшее время.

Как ранее сообщал ForUm, 4 марта Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по меморандуму об экономической и финансовой политике.

Заседание Совета директоров МВФ по вопросу выделения нашей стране четвертого кредитного транша в 1 млрд долл. состоится во второй половине марта.