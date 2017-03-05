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Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по меморандуму об экономической и финансовой политике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Это является важным шагом к завершению третьего пересмотра программы МВФ Механизм расширенного финансирования (EFF) и выделению Украине следующего транша в размере 1 млрд долларов, который будет зачислен в резервы НБУ. Достижение договоренностей с МВФ является результатом выполнения Украиной согласованной с МВФ программы реформ», - отметили в министерстве.

В ведомстве отметили, что новый меморандум будет содержать изложение политики и стратегии, которых планирует придерживаться Украина в течение следующего этапа программы EFF в 2017-2018 годах.

Как сообщал ForUm, 14 сентября 2016 года Международный валютный фонд одобрил выделение Украине третьего кредитного транша объемом 1 млрд долл. 
ForUm

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