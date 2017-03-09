Заседание совета директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда по вопросу выделения нашей стране очередного, четвертого по счету, кредитного транша в объеме 1 миллиарда долларов по утвержденной в марте 2015 года программе реформ и по вопросу дальнейшего плана реформ состоится 20 марта. Об этом сообщил глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

«Заседание Совета директоров запланировано на 20 марта», - сказал Райс.

Он также подтвердил, что на минувшей неделе МВФ посетил министр финансов Украины Александр Данилюк, сообщает УНИАН.

«Министр финансов Украины Данилюк посетил Фонд. Он встретился с первым заместителем директора - распорядителя Фонда Дэвидом Липтоном и членами Фонда. Стороны обсудили дальнейшую политику реформ», - сказал Райс.

Как ранее сообщал ForUm, 4 марта Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по меморандуму об экономической и финансовой политике.

Заседание Совета директоров МВФ по вопросу выделения нашей стране четвертого кредитного транша в 1 млрд долл. состоится во второй половине марта.