также в разделеЭкономика
В Минфине сообщили, когда опубликуют текст меморандума с МВФ 26
Сенат Канады поддержал соглашение о ЗСТ с Украиной 30
Исполнительная служба разблокировала счета «Львовугля» 64
РосСМИ: Ситуация на «национализированных» предприятиях в ОРДЛО критическая 222
Украина – на 24-м месте в рейтинге самых дешевых стран 114
Гройсман: Из-за блокады Украина ежемесячно теряет 2-4 миллиарда 83
У Ахметова принудительно выкупают предприятия в Крыму 140
НБУ готов инициировать санкции против «Сбербанка» 113
Экс-судья международного трибунала: РФ не выполнит решение суда ООН 96
Украинским ТЭС хватит антрацита еще на 30-35 дней 74
СМИ: Из-за дефицита вагонов Украина в 2016 году не выплавила 3 миллиона тонн стали 71
«Газпром» блокирует соединение украинской и польской ГТС 142
Украина – в тройке крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС 94
«Укртрансгаз» ограничил поставки газа трем химзаводам Фирташа 106
Данилюк сообщил о деталях меморандума с МВФ 105
Международные резервы Украины выросли на $15 миллионов 50
ГПУ заблокировала снятие ареста со счетов сына Януковича 477
МЭРТ предлагает с октября пересмотреть цены на газ для населения 225

Заседание совета директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда по вопросу выделения нашей стране очередного, четвертого по счету, кредитного транша в объеме 1 миллиарда долларов по утвержденной в марте 2015 года программе реформ и по вопросу дальнейшего плана реформ состоится 20 марта. Об этом сообщил глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

«Заседание Совета директоров запланировано на 20 марта», - сказал Райс.

Он также подтвердил, что на минувшей неделе МВФ посетил министр финансов Украины Александр Данилюк, сообщает УНИАН.

«Министр финансов Украины Данилюк посетил Фонд. Он встретился с первым заместителем директора - распорядителя Фонда Дэвидом Липтоном и членами Фонда. Стороны обсудили дальнейшую политику реформ», - сказал Райс.

Как ранее сообщал ForUm, 4 марта Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по меморандуму об экономической и финансовой политике. 

Заседание Совета директоров МВФ по вопросу выделения нашей стране четвертого кредитного транша в 1 млрд долл. состоится во второй половине марта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года