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Заседание Совета директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда по вопросу выделения нашей стране четвертого кредитного транша в 1 млрд долл. по утвержденной программе сотрудничества состоится во второй половине марта, сообщил в комментарии глава миссии МВФ Рон ван Руден.

«МВФ достиг соглашения с украинскими властями по обновленному меморандуму об экономической и финансовой политике. Это позволит нам провести третий пересмотр программы сотрудничества, предполагающей применение механизма расширенного финансирования, а также утвердить технический доклад об экономической ситуации (который проводится периодически, каждые два года. – Ред.) во второй половине марта», - говорится в комментарии ван Рудена, сообщает УНИАН

Как ранее сообщал ForUm, 4 марта Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по меморандуму об экономической и финансовой политике. 

 

 
ForUm

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