В Высшем совете правосудия заявляют об острой нехватке судей в Украине. Об этом сегодня журналистам заявил председатель ВРУ Игорь Бенедисюк.

«Это вопрос острый. Особенно недоукомплектованы апелляционные суды. И это касается как Киева, так и регионов. Это массовое явление в судах Украины», - сказал Бенедисюк, сообщает УНИАН.

Он отметил, что одной из причин увольнения судей стали внесенные изменения в закон «О правосудии и статусе судей». В то же время желающих получить должность судей достаточно, в частности, сегодня на заседании ВСП был продлен срок пребывания на посту нескольким десяткам судей.