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Бывший депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова уволена из Российской академии музыки имени Гнесиных, сообщает Русская служба ВВС.

«Собрали оправдательные документы, что ее нет, дважды направляли ей телеграммы, на которые не получили никакого ответа. Составили акт о том, что она отсутствовала в рабочее время, и, в связи с трудовым законодательством, уволили», - отметил представитель академии.

Изданию «Новая газета» в приемной ректора также сообщили, что Максакова уволена в соответствии с трудовым кодексом из-за отсутствия на рабочем месте.

В феврале и.о. ректора Гнесинки Галина Маяровская сообщала, что если Максакова не будет появляться на рабочем месте, то руководство академии составит акт о нарушении трудовой дисциплины.

В феврале Максакову также исключили из «Единой России», которую она представляла в Госдумы прошлого созыва, мотивировав это тем, что у нее есть второе гражданство, помимо российского.

Вместе с мужем, экс-депутатом Денисом Вороненковым, она уехала в Украину, где ее супруг дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.

3 марта Следственный комитет России объявил в международный розыск супруга Максаковой, бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, переехавшего в Украину и получившего там гражданство.
ForUm

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