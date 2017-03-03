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Следственный комитет РФ объявил бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в международный розыск. Об этом стало известно сегодня на заседании в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о заочном аресте депутата, сообщает ТАСС.

«Вороненков объявлен в международный розыск. По моему мнению, это абсолютно законно», - сказал следователь.

В Следственном комитете также сообщили, что срок следствия по делу экс-депутата, обвиняемого в организации мошенничества, продлен до 24 апреля.

В розыск Вороненков был объявлен 27 февраля 2016 года. Еще в октябре 2016 года была получена информация, что он вылетел в Германию и после этого до настоящего времени в Россию не возвращался.

В свою очередь адвокат экс-депутата Андрей Гривцов приобщил к материалам дела документы о получении Вороненковым украинского паспорта и регистрации по его местожительству в Киеве.

Вороненков входил во фракцию КПРФ. В декабре 2014 года СК РФ направил в Госдуму материалы о лишении его депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату здания в центре Москвы. В апреле 2015 года Следственный комитет направил в генпрокуратуру документы на привлечение его к ответственности в качестве обвиняемого.

15 февраля 2017 года вынесено постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ («Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Вороненков получил украинское гражданство на основании родственных связей в Украине.

Он переехал в Украину в декабре 2016 года и дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.
 
ForUm

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