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Итальянские правоохранители задержали бывшего сотрудника генерального консульства Украины в Милане Максима Нелина по подозрению в мошенническом завладении 233 тыс. евро. Об этом говорится в определении суда от 15 февраля.

Указано, что Нелин был задержан в Италии 3 февраля.

В ходе осуществления досудебного расследования установлено, что он, работая в генеральном консульстве Украины в Милане, в марте 2010 года познакомился с неким гражданином, от которого узнал о том, что последний болеет острым лейкозом.

В связи с данной болезнью, знакомый с 23 апреля 2010 года начал лечение в клинике Niguarda Ca Granda (Милан), передают Українські Новини.

При этом после получения вида на жительство в Италии, с 1 октября 2010 года все расходы на его лечение уплачивались за счет Национальной службы здравоохранения Италии.

В то же время родители пациенты в Украине подали заявку в Министерство здравоохранения на выделение средств по государственной программе лечения граждан Украины за рубежом.

Полиция заявляет, что у Нелина и его друга возник умысел на завладение средствами государства в сумме 233 000 евро.

Реализуя совместный преступный умысел, сотрудник украинского Генконсульства в марте 2011 года предоставил Минздраву Украины поддельный документ, выданный будто бы клиникой Niguarda Ca Granda, с реквизитами, на который необходимо перечислить деньги.

Также в дальнейшем подозреваемые предоставили поддельное письмо директора клиники о якобы необходимости поиска донора костного мозга для трансплантации.

По результатам рассмотрения заявки Министерством было принято положительное решение об осуществлении оплаты за предоставленные услуги лечения в сумме 233 тыс. евро за счет средств государственного бюджета Украины.

Сразу после поступления средств на счет, они были обналичены и распределены между всеми участниками преступной схемы.

1 сентября 2016 года Национальная полиция Украины объявила экс-сотрудника Генконсульства в розыск как подозреваемого по ч.4 ст.190 (завладение чужим имуществом путем мошенничества) Уголовного кодекса.

3 февраля 2017 года Нелин был задержан в Италии. 15 февраля Печерский районный суд Киева избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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