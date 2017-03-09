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Спикером Евровидения-2017 от Украины станет ведущий радио и различных развлекательных мероприятий, генпродюсер музыкальной премии YUNA 2017 Павел Шилько, известный как DJ Паша. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на организаторов песенного конкурса.

«Павел Шилько станет представителем Евровидения от Украины. Теперь завершаются последние согласования в этом вопросе с европейской стороной. В ближайшее время об этом будет сообщено», - сообщил собеседник агентства.

По его словам, Шилько будет официальным представителем песенного конкурса, будет общаться с журналистами, давать пресс-конференции и брифинги.

В четверг, 9 марта, Шилько проводил экскурсию для представителей британских СМИ в  Международном выставочном центре, демонстрируя подготовку к Евровидению-2017.

Напомним, 62-й международный песенный конкурс «Евровидение-2017» весной примет столица Украины. В конкурсе будут участвовать 43 страны. Это рекордное количество, за всю историю «Евровидения» оно повторялась лишь дважды – в 2008 и 2011 годах. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы «Евровидения-2017» в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

песенный конкурс в Киеве будут вести трое мужчин - Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.
ForUm

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