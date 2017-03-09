В последний день слушаний Международном суде ООН, 9 марта, украинская сторона ожидает от России усиления попыток манипуляции и фейков в изложении своей позиции.

Такое мнение в эфире Громадського выразила глава украинской делегации, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Ждем много грязи – очень агрессивной и неприятной. Я думаю, уровень грязи будет гораздо выше, чем вчера (во время первого выступления России в суде - ред.)», - сказала она.

Однако, по словам Зеркаль, судьи Международного суда ООН являются опытными специалистами, которые хорошо понимают разницу между доказательствами и неподтвержденным фактам.

«Доказательства – это экспертизы, это анализ, это аналитическая мысль какого института или профессионального центра или международной организации. Это могут быть показания, которые предоставляются должностными лицами или лицами, которые уполномочены предоставлять эти показания», - подытожила замминистра.

Напомним, суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России.

Глава украинской делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в ходе выступления на слушаниях дела сказала, что Украина просит суд принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.

7 марта в суде продолжился второй день рассмотрения дела – выступала российская сторона.

Министерство информационной политики Украины составило ТОП-5 фактов лжи российской стороны во время выступления в Международном суде ООН.