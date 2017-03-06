также в разделеОбщество
В Мариуполе задержали члена «Оплота» 6
НАБУ собрало данные на кандидатов в Верховный суд 12
В НАПК ответили на критику Петренко 13
Ремонт ЛЭП в Авдеевке так и не начался 10
За вступление Украины в НАТО готовы проголосовать 72% украинцев 33
Во время взрыва на шахте «Степная» проводились ремонтные работы 8
Прокурор заявляет, что перед вручением подозрения Насиров был очень бодрым 34
СБУ не опасается наплыва российских агентов под видом гостей «Евровидения» 12
Геращенко: Пропавшими без вести остаются 483 украинца 36
Зубко: Состояние пострадавших на шахте «Степная» удовлетворительное 15
На СБУ подали в суд из-за засекреченных е-деклараций 45
Суд отказался восстановить в должности скандальную Царевич 27
Защите Насирова отказали в проведении судмедэкспертизы 37
НАПК передало в НАБУ документы на судью из-за е-декларации 26
ООН и ОБСЕ объяснили, когда можно блокировать сайты 32
Москаль уверяет, что Закарпатью подтопление не грозит 13
Еще одного «министра» «ДНР» будут судить заочно 25
В 72-й бригаде ответили на заявления о «пушечном мясе» 540

Украина просит Международный суд Организации Объединенных Наций принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.

Об этом в ходе выступления сказала глава украинской делегации на слушаниях дела, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передают Українські Новини.

«В свете неизбежной угрозы, с которой сталкивается украинский народ, я призываю вас ввести временные меры», - сказала Зеркаль.

Замминистра проинформировала суд об увеличении количества обстрелов членами НВФ на востоке Украины, что, по ее словам, свидетельствует о регулярных поставках вооружения Россией незаконным формированиям.

Зеркаль также напомнила о крушении самолета Malaysia Airlines в июле 2014 года в Донецкой области, об эскалации ситуации вокруг Авдеевки, в частности, об обстрелах  НВФ объектов критической инфраструктуры, ограничении свободы передвижения наблюдателей специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Донбассе.

Кроме того, Зеркаль проинформировала Международный суд ООН о регулярных нарушениях Россией прав человека в аннексированном Крыму, в том числе, продолжающихся репрессиях со стороны оккупационных властей по отношению к крымским татарам.

Как сообщал ForUm, 6 марта в Гааге в рамках иска Украины против Российской Федерации в Международный суд ООН начал слушания о применении предупредительных мер. Ожидается, что слушания о применении временных мер продлятся четыре дня. Украина представляет аргументы в понедельник, 6 марта, и в среду, 8 марта. Российская Федерация представит свои аргументы во вторник, 7 марта, и в четверг, 9 марта.

Иск был подан 16 января 2017 года с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

73
Теги
Ботинки зимние