Международный суд в Гааге в понедельник, 6 марта, начнет публичные слушания по иску Украины против России.

Как следует из повестки дня суда, слушания пройдут с 6 по 9 марта, сообщает Радио Свобода.

Слушания начнутся с заслушивания украинской стороны. 7 марта слово будет предоставлено представителю России.

Проходить они будут в открытом режиме в Дворце мира.

Украинскую делегацию на слушаниях в Гааге, где работает этот высший судебный орган в системе ООН, возглавит заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Это предусмотрено ранее подписанный указом Президента Украины Петра Порошенко.

Во время слушаний должно рассматриваться применение временных мер, о которых просит Украина, обратившаяся с иском против России в деле о применении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и со всеми формами расовой дискриминации.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.