Министерство информационной политики Украины составили ТОП-5 фактов лжи российской стороны во время выступления в Международном суде ООН. Об этом в Facebook написал заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин.



«События на востоке Украины являются не военной агрессией, а внутренне украинским конфликтом. Ложь. На самом деле - создание, финансовая поддержка и военное обучение соответствующих парамилитарных организаций на Донбассе проводилось российскими силами еще в 2009 году в контексте подготовки к активным действиям против Украины», - отмечает он.

Кроме того, по его словам, государственные органы и общественные организации Украины предоставили и продолжают предоставлять гигабайты подтверждений о присутствии российских войск на суверенной территории Украины.

«MH17 мог быть сбит украинскими военными, поскольку соответствующие части ВСУ и техника также могли находиться возле места катастрофы. А международная комиссия по расследованию и JIT не учитывают российских доказательств», - приводит Золотухин слова представителя российской стороны.

Он называет это неправдой и поясняет, что расследователями уже давно воспроизведены все факты и аспекты того, как Бук-М1, который убил 298 человек, был привезен на территорию Украины из России, находился под контролем российских наемников и управляемых и спонсируемых ими террористов, и выпустил ракету с конкретно установленного места.

Также чиновник опроверг третий тезис России о том, что их оружия и военных нет на Донбассе.

«InformNapalm, Atlantic Council, Simon Ostrovsky, Bellingcat, Stop Terror, Security Service of Ukraine - все эти организации, журналисты, эксперты и волонтеры создали гигабайты доказательств того, что представители регулярных российских воинских частей находились на Донбассе, использовали оружие, участвовали в боевых столкновениях , поставляли оружие и тяжелую технику российского производства террористам», - подчеркнул он.

Кроме того, он называет лживым заявление о том, что Украина не соблюдает Минских договоренностей.

«Эскалация в Авдеевке была спровоцирована пророссийскими террористами через 5 часов после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом. Волонтеры международного сообщества ИнформНапалм зафиксировали бронетехнику и тяжелую артиллерию, которая находилась в непосредственной близости от линии соприкосновения, что нарушает нормы договоренностей в рамках Минских соглашений», - написал Золотухин.

И пятый пункт, который он опровергает, - блокада свидетельствует, что Украина сама является спонсором терроризма.

«На украинских предприятиях, которые еще не успели украсть россияне, работают граждане Украины, которые получают зарплату и платят налоги в украинский бюджет. Эти граждане Украины содержатся террористами в заложниках и нуждаются в помощи международного сообщества и защиты в международном суде», - заключил Золотухин.

Напомним, суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России.

Глава украинской делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в ходе выступления на слушаниях дела сказала, что Украина просит суд принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.

7 марта в суде продолжается второй день рассмотрения дела. Сегодня выступает российская сторона.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.