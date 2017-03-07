также в разделеПолитика
В Гааге завершился второй день слушаний по иску Украины к РФ 42
У Стеця составили ТОП-5 лжи российской стороны в Гааге 30
Гройсман: Если тяжело работать, все будет хорошо 40
Минюст со второго раза не выбрал главного люстратора 18
Россияне заявили в Гааге, что НВФ нашли оружие в шахтах 129
Порошенко надеется получить очень быстрое решение суда ООН 63
Порошенко: В Украине создана независимая антикоррупционная инфраструктура 53
В МИД рассказали, какого наказания потребуют для России в Гааге 254
НАБУ: Луценко либо непрофессионал, либо манипулятор 173
Зеркаль в суде ООН: Россия спонсирует терроризм в Украине 44
США призывают Украину создать антикоррупционный суд 57
Суд ООН может принять решение о предупредительных мерах для РФ через 1-2 месяца 36
МИД: Суд в Гааге поставит Россию перед дилеммой 398
Кабмин обнародовал порядок ввоза и вывоза товаров в зону АТО 56
Порошенко о суде против РФ в Гааге: Правда сильнее оружия 173
Елисеев: Против захвативших предприятия в ОРДЛО могут ввести санкции 103
В Гааге начинаются слушания по иску Украины против России 126
НАБУ: Насирова могут вечером освободить 381

В Международном суде ООН продолжается второй день рассмотрения дела «Украина против России», в рамках которого в первую очередь рассматривается запрос Киева на введение временных мер для России, которые должны защитить права украинских граждан на обычную жизнь. Запрос рассматривается как неотложный вопрос.

Во вторник свои аргументы должна выложить российская сторона. Оснований считать, что Москва согласится с выдвинутыми Киевом обвинениями нет, а потому ожидаются контраргументы, сообщает УНИАН.

Российскую делегацию, которая насчитывает в своем составе 40 человек, возглавляет директор правового департамента Министерства иностранных дел РФ Роман Колодкин.

Украинскую делегацию, которая насчитывает 25 человек, возглавляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Дело слушает судейская коллегия в составе 16 судей под председательством судьи из Франции Ронни Абрахама.

Как и в первый день слушаний, представителей российских СМИ почти нет – пока присутствует только представитель Russia Today.

Напомним, Международный суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России.

Глава украинской делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в ходе выступления на слушаниях дела сказала, что Украина просит суд принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

87
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года