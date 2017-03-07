В Международном суде ООН продолжается второй день рассмотрения дела «Украина против России», в рамках которого в первую очередь рассматривается запрос Киева на введение временных мер для России, которые должны защитить права украинских граждан на обычную жизнь. Запрос рассматривается как неотложный вопрос.

Во вторник свои аргументы должна выложить российская сторона. Оснований считать, что Москва согласится с выдвинутыми Киевом обвинениями нет, а потому ожидаются контраргументы, сообщает УНИАН.

Российскую делегацию, которая насчитывает в своем составе 40 человек, возглавляет директор правового департамента Министерства иностранных дел РФ Роман Колодкин.

Украинскую делегацию, которая насчитывает 25 человек, возглавляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Дело слушает судейская коллегия в составе 16 судей под председательством судьи из Франции Ронни Абрахама.

Как и в первый день слушаний, представителей российских СМИ почти нет – пока присутствует только представитель Russia Today.

Напомним, Международный суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России.

Глава украинской делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в ходе выступления на слушаниях дела сказала, что Украина просит суд принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.