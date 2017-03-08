Сегодня, 8 марта, Украина в Международном суде ООН в Гааге представит свои аргументы по иску против России.

Об этом в Facebook сообщила глава украинской делегации, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«День 3: Украина дает собственную оценку позиции РФ», - написала Зеркаль.

По ее словам, вчерашние аргументы российской стороны были хорошо подготовленными, «хотя и строятся на болезненной логике».

«У нас есть ответ по каждой позиции по фактам. Но детальное представление наших аргументов относительно этих фактов будет происходить на последующих стадиях процесса. Сейчас важно показать, что имеющейся информации достаточно для введения временных мер», - отметила Зеркаль.

Напомним, суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России.

Глава украинской делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в ходе выступления на слушаниях дела сказала, что Украина просит суд принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.

7 марта в суде продолжился второй день рассмотрения дела – выступала российская сторона.

Министерство информационной политики Украины составило ТОП-5 фактов лжи российской стороны во время выступления в Международном суде ООН.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.