Посольство США и представительство Европейского Союза в Украине одобряют действия антикоррупционных органов в деле отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова, а также приветствуют решение суда о взятии чиновника под стражу.

Об этом говорится в совместном заявлении диппредставительств.

«Мы приветствуем все более активные усилия Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по реализации предоставленных им полномочий. Мы приветствуем судебные решения, принятые утром 7 марта, но отмечаем, что события последних дней подтверждают необходимость создания специализированного антикоррупционного суда», - сказано в заявлении.

В диппредставительствах отметили, что эти события также показывают, почему будущий аудит НАБУ должен быть независимым, прозрачным и обеспечивать объективный анализ деятельности НАБУ в течение прошлого года.

«Достичь успеха в борьбе против коррупции является критически важным для Украины - как для выполнения требований Майдана, так и для привлечения прямых иностранных инвестиций, необходимых для развития украинской экономики», - заключили дипломаты.

Напомним, 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения 100 млн гривен залога. Прокуроры настаивали на залоге в 2 млрд грн. Насиров находится в камере Лукьяновского СИЗО. Он уже обжаловал свой арест.

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).