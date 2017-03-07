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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что «Сбербанк» должен прекратить работу в Украине.

Об этом он написал в Facebook, комментируя информацию о том, что российский «Сбербанк» приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта «ДНР» и «ЛНР».

«Сбербанк России» должен прекратить свою работу в Украине. Пусть наслаждаются «финансовым раем» по законам самозваных «ДНР» и «ЛНР». Банк, поддерживающий действия за рамками международного права, банк, поддерживающий осужденное мировым сообществом признание документов марионеточных режимов и аннексию украинских территорий, не может вести работу в Украине», - отметил министр.

Он также потребовал незамедлительной реакции НБУ.

«Вопрос - сколько надо времени Национальному банку Украины, что бы ввести санкции в отношении «Сбербанка России», работающего в Украине», - сказал Аваков.

«Банк, по сути обслуживающий и поддерживающий незаконные режимы боевиков, по сути их финансирующий, будет и дальше оперировать деньгами украинцев, зарабатывать прибыль на нас и инвестировать в боевиков «ДНР/ЛНР»? Нафиг с пляжа!» - заключил глава МВД.

Напомним, «Сбербанк» России приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта граждан «ДНР» и «ЛНР».

 
ForUm

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