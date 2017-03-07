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Два расположенных в оккупированном Крыму предприятия бизнесмена Рината Ахметова — Керченский стрелочный завод и металлургический комплекс — будут принудительно выкуплены самопровозглашенным крымским правительством. Об этом пишет Коммерсант.

По данным издания, вчера крымские чиновники провели встречу с работниками предприятия, и на них введена временная администрация, которая проведет инвентаризацию имущества и оценит его стоимость.

Также было создано ГУП «Керченский металлургический комплекс», в которое войдет имущество двух заводов после принудительного выкупа. Крымские чиновники предложили всем работникам предприятий написать заявление на переход на работу в ГУП. Они заверили, что зарплата сотрудникам будет регулярно выплачиваться, а комплексу будет оказана поддержка в получении заказов, и начнется его развитие. Собеседник  издания заверил, что имущество заводов будет оценено и выкуплено у предыдущего собственника по справедливой цене.

«Керченский стрелочный завод» занимается производством стрелочных переводов, элементов верхнего строения пути, а также литейной продукции. «Керченский металлургический комплекс» выпускает, в основном, эмалированную посуду.

Согласно объяснениям собеседников газеты в «правительстве» Крыма, решение о принудительном выкупе было принято из-за политической позиции собственника — Рината Ахметова. Отмечается, что прибыль от крымских предприятий шла в Украину, а часть этих денег –на финансирование АТО.
ForUm

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