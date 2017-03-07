Во вторник, 7 марта, защита отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова подала апелляцию на решение Соломенского суда об его аресте. Об этом сообщил адвокат Игорь Черезов.

«Мы будем надеяться на вменяемое решение по нашей апелляции. Я имею в виду такое, которое основывается на материальном положении моего подзащитного, а не на весьма спорной экспертизе, которую приложили к делу детективы САП», - сказал Черезов, сообщает «Украинская правда».

Он также сообщил, что Насиров не будет вносить залог, по крайней мере, до рассмотрения апелляции. «До апелляции точно никто не будет вносить залог», - заявил Черезов.

На уточнение, когда может быть назначено рассмотрение апелляции, он сказал: «Думаю, что это будет не ранее, чем на следующей неделе, потому что председательствующий судья Бобровник объявил, что полный текст решения огласит 9 марта, а значит до этого момента все материалы судебного производства не могут попасть в Апелляционный суд Киева».

Напомним, в ночь на 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

Как известно, 2 марта детективы НАБУ по поручению прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили уведомление о подозрении председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр».

Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло государству подтвержденный заключением эксперта ущерб около 2 млрд грн.