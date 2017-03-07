Аргументы России на слушаниях по иску Украины в Международном суде ООН в Гааге будут похожи на порцию «новостей» Russia Today, считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Сегодня второй день слушаний в Международном Суде ООН в Гааге. Представители той самой российской Фемиды, которые нашли «основания» для запрета деятельности Меджлиса, удерживающие по надуманным и сфабрикованным «причинам» наших заключенных в России и незаконно аннексированном Крыму, а также представители того же министерства иностранных дел, которые профессионально беззастенчиво манипулируют фактами на международных форумах, будут представлять свои аргументы», – написала она в Facebook.

«Почему-то кажется, что это будет похоже на порцию «новостей» со спутника и «рашатудей», - добавила она.

Напомним, Международный суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России.

16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.