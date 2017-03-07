также в разделеОбщество
В Украине основали биеннале современного искусства 3
В УПЦ увидели опасность для общества в попытках Минкульта развернуть медиавойну против крупнейшей конфессии 8
Конфликт Чорновол с блокировщиками: открыто уголовное дело 47
Насиров содержится в четырехместной камере Лукьяновского СИЗО 122
Минюст: Насиров – в удовлетворительном состоянии 16
Авдеевке дали свет 11
Европейцы успешно запустили ракету с украинским двигателем 21
За три года налоговый долг вырос почти в 4 раза 19
Насиров обжаловал арест и пока не будет вносить залог 38
Глава внутренней безопасности ГФС Украины подал в отставку 66
СК РФ обвинил полковника ВСУ обстрелах Донбасса из «Точки-У» 23
Отводить силы в Станице Луганской пока не будут 40
Зубко объяснил, в чем загвоздка с созданием ОСМД 62
Из-за подрыва на собственном минном поле 2 членов НВФ погибли, 6 – ранены 31
Российские банки не признают паспорта «Л/ДНР» 59
САП обжалует залог Насирову: хочет 2 миллиарда 208
В Черновцах задержали пьяного патрульного за рулем 61
Адвокаты не собираются переводить Насирова в «Феофанию» 103

Аргументы России на слушаниях по иску Украины в Международном суде ООН в Гааге будут похожи на порцию «новостей» Russia Today, считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Сегодня второй день слушаний в Международном Суде ООН в Гааге. Представители той самой российской Фемиды, которые нашли «основания» для запрета деятельности Меджлиса, удерживающие по надуманным и сфабрикованным «причинам» наших заключенных в России и незаконно аннексированном Крыму, а также представители того же министерства иностранных дел, которые профессионально беззастенчиво манипулируют фактами на международных форумах, будут представлять свои аргументы», – написала она в Facebook.

«Почему-то кажется, что это будет похоже на порцию «новостей» со спутника и «рашатудей», - добавила она.

Напомним, Международный суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России.

16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года