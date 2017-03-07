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Адвокаты отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова заявили, что не планировали переводить подзащитного в больницу «Феофания», на данный момент чиновник находится в СИЗО.

«По информации адвокатов, Насиров сейчас находится в СИЗО. Мы попытались прийти в приемную, нам охранник сказала, что не может подтвердить эту информацию, потому что они только стали на смену. Адвокаты опровергли информацию, что защита планировала перевести Насирова в больницу «Феофания», из которой он так и не выписался», – сообщил корреспондент телеканала 112 Украина.

Напомним, суд избрал для Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

Как известно, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда. Однако 4 марта кардиологи заявили, что у Насирова гипертония и неотложная помощь ему не нужна.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.
ForUm

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