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Украина надеется получить очень быстрое решение Международного суда Организации Объединенных Наций в Гааге по иску против РФ. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, сообщается на официальной странице Главы государства в Facebook.    

«Международный Суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против РФ по финансированию терроризма и о дискриминации украинцев и крымских татар в Крыму», – отметил он.

По словам Президента, Украина ожидает решений, которые остановят поставки оружия на оккупированную территорию и смогут навести порядок на неконтролируемом участке украинско-российской границы, а также помогут снять запрет на функционирование Меджлиса в АРК, позволят прекратить притеснения этнических украинцев и крымских татар.

«Уверен в том, что, несмотря на очень большой срок рассмотрения этого вопроса в суде, мы сможем получить очень быстрое решение», – подчеркнул Порошенко.

Напомним, Международный суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России.

Глава украинской делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в ходе выступления на слушаниях дела сказала, что Украина просит суд принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
ForUm

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