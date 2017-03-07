В России заявили об установлении личности командира Вооруженных сил Украины, который якобы отдал приказ на применение «Точки-У» на Донбассе.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте следкома РФ.

По данным СК, один из случаев применения «Точки-У» был зафиксирован в населенном пункте Ровеньки в 2014 году.

«В рамках следственно-оперативных мероприятий, проведенных в тесном взаимодействии с оперативными службами, Следственному комитету удалось установить, что к совершению указанного преступления причастен командир 19 отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич. Именно он, как полагает следствие, 22 августа 2014 года отдал приказ о нанесении удара тактическими ракетами по населенному пункту Ровеньки, в результате которого погибло трое человек, в том числе ребенок 2008 года рождения», - говорится в сообщении.

В настоящее время следствием продолжается работа по установлению лиц, причастных к этому и другим аналогичным преступлениям.

Кроме того, 7 марта СК РФ возбудил дело по ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) по фактам «многочисленных обстрелов жилых домов в городе Донецке в период с 27 февраля по 2 марта текущего года».

По данным российского следствия, в результате этих преступлений были ранены два гражданских лица и повреждены более 10 жилых объектов.

Ранее в СК РФ заявляли, что следователями «процессуально закреплены доказательства применения украинскими военными ракетных комплексов «Точка-У» по населенным пунктам Луганской области».