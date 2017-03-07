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Участники блокады оккупированных территорий Донбасса возмутились заявлениями народного депутата Татьяны Чорновол.

Как сообщила журналистка Виктория Мамотюк в Facebook, Чорновол обвинила блокадников в действиях в пользу России. Также нардеп в агрессивной форме пыталась убедить их прекратить блокаду.

Нардеп получила пощечину от участницы блокады, также в ее лицо попали несколько яиц.

«Поймала депутатка пару яиц... и поехала», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm,  25 февраля участники блокады оккупированных районов Луганской и Донецкой областей открыли новый редут в районе поселка Новотроицкое.

По состоянию на 14 февраля были заблокированы три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. 

Начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.
ForUm

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