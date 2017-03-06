Министерство экономического развития и торговли Украины разработало проект постановления правительства, которым предлагается на год - с 1 апреля 2017 года по 1 апреля 2018 года продлить специальные обязательства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по поставкам природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго.

Этим положением на НАК «Нафтогаз Украины» налагаются обязательства покупать природный газ для формирования ресурса газа для бытовых потребителей, религиозных организаций и производителей тепловой энергии, а также продавать газ для этих категорий потребителей, сообщает УНИАН.

Также на госхолдинг налагается обязательство до 1 апреля 2017 года покупать газ у дочерних компаний «Укргазвыдобування» и «Черноморнафтогаз» по цене 4849 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС). «Это постановление вступает в силу с 1 апреля 2017 года и действует до 1 апреля 2018 года», - сказано в разработанном Минэкономразвития документе.

Согласно документу, предлагается обязать «Нафтогаз» покупать весь необходимый объем газа для нужд населения и теплокоммунэнерго у своих дочерних добывающих компаний, а недостающий объем - у других поставщиков или импортировать.

Минэкономразвития также предлагает на период с 1 августа по 1 октября 2017 года определить цену реализации газа для населения на уровне 4942 грн плюс НДС и тариф на транспортировку и распределение, а на период с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года – установить новую цену на основе расчетов с учетом котировок на европейских газовых хабах.

Напомним, ранее коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что с апреля цены на газ для населения могут вырасти на 40% в случае непродления возложенных на «Нафтогаз» спецобязательств.

23 февраля Кабинет Министров утвердил порядок пересмотра предельных розничных цен на природный газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго.