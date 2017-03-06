Сегодня, 6 марта, на Авдеевском коксохимическом заводе произошла полная аварийная остановка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор АКХЗ Муса Магомедов.



«Сегодня была полная аварийная остановка из-за пробоя изоляции одного из многократно поврежденных обстрелами кабелей, однако в течение часа мы смогли с помощью 2,5-мегаваттного генератора и устройства плавного пуска запустить газодувную машину номер 3 и возобновить выдачу кокса и собственную генерацию», – отметил он.

Магомедов также сообщил, что ремонтникам известно, где произошло повреждение ввода на Авдеевку и АКХЗ. «Однако режим тишины сегодня не был обеспечен, надеемся завтра будет лучшим, чем сегодня и удастся восстановить энергоснабжение города, нас и ДФС», – подытожил он.

Напомним, около 16:50 5 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии 110 кВ вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Донецкой фильтровальной станции.

В понедельник, 6 марта, ремонтные работы на линии электропередач и Донецкой фильтровальной станции возле Авдеевки так и не начались.