Прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего чиновника акционерного общества холдинговой компании «Киевгорстрой», по вине которого в 2010 году из коммунальной собственности незаконно выбыли контрольные пакеты акций 34 корпоративных предприятий общей стоимостью более 70 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что подозреваемый, находясь на посту вице-президента АО ХК «Киевгорстрой», растратил имущество компании путем безвозмездного списания ценных бумаг в пользу шести предприятий, зарегистрированных на территории Республики Кипр.

Кроме того, бывшему высокопоставленному чиновнику инкриминируется подстрекательство другого лица к совершению служебного подлога, а также незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

В настоящее время обвинительный акт направлен в Печерский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

По искам столичной прокуратуры незаконно отчужденные акции АО ХК «Киевгорстрой» уже возвращены законному владельцу.