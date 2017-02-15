С апреля цены на газ для населения могут вырасти на 40% в случае непродления возложенных на «Нафтогаз» спецобязательств. Об этом в авторской колонке на сайте Новое время написал коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Если не будет продлено государственное регулирование цен для потребностей населения, так называемые специальные обязанности, то исходя из текущих цен на газ на европейских рынках, курса гривни и прочих факторов, можно ожидать, что цены на газ для потребностей населения вырастут на 40%», - спрогнозировал он.

По его словам, до этого времени облгазы и тепловики должны будут погасить просроченную задолженность в сумме 58 млрд грн и перейти в режим предоплаты.

«Мы понимаем, что это может стать проблемой, мягко говоря. Но мы также понимаем, что «Нафтогаз» не может продавать газ компаниям, которые не рассчитываются за газ, у которых из активов «два стола и старый компьютер». Для сотрудников «Нафтогаза», которые подпишут такой договор - прямой путь в прокуратуру. Особенно учитывая высокий риск «схем» на уровне этих компаний», - рассказал Витренко.

Он подчеркнул, что если госрегулирование продлят, с чем еще должен согласиться МВФ, поскольку в меморандуме правительство обещало МВФ, что специальные обязанности вводились только до 1 апреля, то тогда повышение цен, возможно, удастся отложить до октября.

«К этому времени, как мы рассчитываем, Стокгольмский арбитраж удовлетворит наши исковые требования к «Газпрому», и мы будет импортировать газ по цене «хаб минус». Тогда можно ожидать, что оптовая цена для потребностей населения снизится в два раза по сравнению с текущей ценой, а не повысится», - сказал представитель «Нафтогаза».

«Если до 1 октября не будет позитивного решения по арбитражу, и если использовать текущие форвардные цены на газ с поставкой зимой 16/17 года, а остальные параметры оставить неизменными, то можно ожидать, что повышение оптовых цен на газ для потребностей населения составит как минимум 47%. Поэтому очень важно получить позитивное решение Стокгольмского арбитража, чтобы избежать необходимости опять повышать цены», - подытожил Витренко.

Как известно, Украина ведет судебные споры против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам. Первый – это контракт купли-продажи российского газа. Второй – это транзитный контракт.

25 сентября 2016 года в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма начался процесс между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что нет никаких оснований говорить об увеличении в текущем году тарифов на ЖКХ или газ.