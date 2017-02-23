Кабинет Министров утвердил порядок пересмотра предельных розничных цен на природный газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго.

Теперь корректировка цен может осуществляться правительством каждые полгода, если стоимость импортируемого газа увеличится за полугодие более чем на 10%, говорится в постановлении №90 от 21 февраля, сообщает Укринформ.

Предыдущая редакция постановления правительства о возложении на «Нафтогаз» специальных обязанностей предусматривала ежеквартальное корректирование цен на газ для населения в случае существенного изменения цен импортного паритета, но механизма такого перерасчета в старой редакции прописано не было. Теперь же Кабмин вводит два новых понятия – «газовый год» (с 1 октября по 30 сентября) и «газовое полугодие» (с 1 апреля по 30 сентября и с 1 октября по 31 марта).

Согласно с новыми изменениями, обязанности рассчитывать предельные розничные цены на газ для населения и ТКЭ возложены на Министерство энергетики и угольной промышленности.

Следовательно, если текущие цены на газ отклоняются от расчетов Минэнерго более чем на 10%, то Кабмин пересматривает их, если меньше – то цены остаются прежние.

При расчете предельной розничной цены газа для населения и ТКЭ министерством будут учитываться: среднемесячный показатели цен на газ на немецком хабе NCG (по полугодию) с учетом затрат на транспортировку до украинской границы и входа в ГТС в пересчете на официальный курс НБУ за 2-й и 3-й месяцы текущего газового полугодия (или май-июнь или ноябрь-декабрь), а также тарифы на поставку и распределения газа внутри Украины, НДС и торговая наценка поставщика.

Первый пересмотр цен может быть проведен с 1 апреля. Но поскольку текущие цены на природный газ для населения и ТКЭ действуют с мая 2016 года (будет 11 месяцев на момент возможного пересмотра в 2017), то при расчете новых цен Минэнерго будет учитывать котировки на немецком газовом хабе за весь этот период – с мая 2016 года по март 2017 года.

Порядок также предусматривает, что если будет корректироваться цена на газ для населения, одновременно также будет пересматриваться и закупочная цена газа «Нафтогазом» у своей дочерней компании «Укргаздобыча».