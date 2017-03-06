Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка не согласен с критикой работы НАПК со стороны министра юстиции Павла Петренко, хотя признает наличие определенных проблем в работе агентства.

Об этом он заявил в эфире 112 Украина.

«Из корпоративных интересов я не могу согласиться с министром юстиции. Действительно, есть определенные проблемы в нашей работе, и, возможно, ожидания общества были немножко выше, чем результаты нашей работы. Но, с другой стороны, надо иметь в виду, что только год прошел с того времени, когда мы, четверо чужих людей, встретились, и у нас ничего не было, кроме институционального пакета проектов документов, которые подготовили эксперты ПР ООН», - сказал Рябошапка.

Он добавил, что за год у НАПК есть помещение и действующий Реестр электронных деклараций.

«Возможно, реестр местами не совсем совершенный, но он есть, и мы, в принципе, за год начали работать полностью по всем пяти направлениям агентства. Поэтому критика приветствуется, но она должна быть конструктивной», - отметил член НАПК.

Напомним, ранее министр юстиции Павел Петренко неоднократно критиковал НАПК.

Так, Петренко заявлял, что если НАПК не проведет спецпроверку электронных деклараций, то необходимо ставить вопрос о ликвидации или структурном переформатировании органа.