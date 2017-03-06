также в разделеОбщество
В Мариуполе задержали члена «Оплота» 6
НАБУ собрало данные на кандидатов в Верховный суд 12
Ремонт ЛЭП в Авдеевке так и не начался 10
За вступление Украины в НАТО готовы проголосовать 72% украинцев 33
Во время взрыва на шахте «Степная» проводились ремонтные работы 8
Прокурор заявляет, что перед вручением подозрения Насиров был очень бодрым 34
СБУ не опасается наплыва российских агентов под видом гостей «Евровидения» 12
Геращенко: Пропавшими без вести остаются 483 украинца 36
Зубко: Состояние пострадавших на шахте «Степная» удовлетворительное 15
На СБУ подали в суд из-за засекреченных е-деклараций 45
Суд отказался восстановить в должности скандальную Царевич 27
Защите Насирова отказали в проведении судмедэкспертизы 37
НАПК передало в НАБУ документы на судью из-за е-декларации 26
ООН и ОБСЕ объяснили, когда можно блокировать сайты 32
Украина просит суд ООН принять временные меры против России 73
Москаль уверяет, что Закарпатью подтопление не грозит 13
Еще одного «министра» «ДНР» будут судить заочно 25
В 72-й бригаде ответили на заявления о «пушечном мясе» 540

Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка не согласен с критикой работы НАПК со стороны министра юстиции Павла Петренко, хотя признает наличие определенных проблем в работе агентства.

Об этом он заявил в эфире 112 Украина.

«Из корпоративных интересов я не могу согласиться с министром юстиции. Действительно, есть определенные проблемы в нашей работе, и, возможно, ожидания общества были немножко выше, чем результаты нашей работы. Но, с другой стороны, надо иметь в виду, что только год прошел с того времени, когда мы, четверо чужих людей, встретились, и у нас ничего не было, кроме институционального пакета проектов документов, которые подготовили эксперты ПР ООН», - сказал Рябошапка.

Он добавил, что за год у НАПК есть помещение и действующий Реестр электронных деклараций.

«Возможно, реестр местами не совсем совершенный, но он есть, и мы, в принципе, за год начали работать полностью по всем пяти направлениям агентства. Поэтому критика приветствуется, но она должна быть конструктивной», - отметил член НАПК.

Напомним, ранее министр юстиции Павел Петренко неоднократно критиковал НАПК.

Так, Петренко заявлял, что если НАПК не проведет спецпроверку электронных деклараций, то необходимо ставить вопрос о ликвидации или структурном переформатировании органа.  

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Ботинки зимние