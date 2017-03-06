На сегодняшний день пропавшими без вести остаются 483 украинцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко по результатам встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Питером Мауэром.

«На сегодняшний день пропавшими без вести остаются 483 украинцев (согласно спискам СБУ), в заложниках 113 человек (знаем о местонахождении только 58 граждан из этого списка)», – отметила она.

Геращенко также подчеркнула, что украинская сторона поддерживает инициативу МККК по созданию механизма для поиска пропавших без вести и создания дополнительных механизмов и рычагов для защиты критической инфраструктуры.

«В гуманитарных вопросах Украина открыта и стоит на позициях их приоритетности, и готова к их решению», – заявила она.

Как сообщалось, самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» согласились провести обмен пленными с Украиной по формуле «690 на 47».

По информации Герещенко, в списке лиц, которых хотят получить ОРДЛО в обмен на пленных украинцев, находятся почти две сотни людей, пожелавшие остаться на подконтрольной украинской власти территории.