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В случае непроведения Национальным агентством по предотвращению коррупции спецпроверки электронных деклараций, план которой подготовил Минюст, будет ставиться вопрос о ликвидации органа.

Об этом на брифинге заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает 112 Украина.

«Могу констатировать, что это (то, что декларации не проверяются, - ред.) фактически коллективная безответственность членов НАПК. Это ненормально, когда Минюст, секретариат Кабмина, общественность делают работу, которая должна быть выполнена независимым органом», - подчеркнул Петренко.

По словам министра, если НАПК «не изменит свой подход к работе, необходимо будет принимать организационные и стратегические решения относительно работы этого органа».

Он напомнил, что для функционирования НАПК правительство в этом году выделило 605 млн грн.

«Правительство выделило достаточно средств на их функционирование, в этом году это 605 млн грн. На реабилитацию участников АТО выделено 150 млн грн, в несколько раз меньше», - подчеркнул министр.

Напомним, сегодня, 8 февраля, Петренко сообщил, что Министерство юстиции разработало проект  порядка спецпроверки электронных деклараций Национальным агентством по предотвращению коррупции.
ForUm

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